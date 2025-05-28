Анна Тринчер растрогала лирической песней, в которой показала свое сокровенное: "Мой личный опыт"

Анна Тринчер / © Пресс-служба Анны Тринчер

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Украинская певица Анна Тринчер растрогала лирической композицией, в которой рассказала о своем сокровенном.

Песня артистки получила название "Подруга моя". В композиции исполнительница поделилась искренней историей о настоящей женской дружбе, поддержке и любви, которая не требует громких слов. Трек рассказывает о реальной связи, которая держит даже тогда, когда весь мир рушится, о женщинах, которые не исчезают, когда сложно, не задают лишних вопросов, не осуждают, о тех, кто видит тебя настоящей.

"Женщина женщине — прибежище. Это именно то, что я хотела сказать новой песней. Она о подругах, которые остаются, даже когда все вокруг рушится. О тех, кто становится твоей опорой, когда ты сама больше не можешь держаться. Это мой личный опыт, моя благодарность тем, кто был рядом в самые темные моменты", — делится певица.

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Во время, когда в обществе до сих пор навязывают миф, что женской дружбы не существует, эта композиция мягко, но уверенно разрушает стереотипы. "Подруга моя" — напоминание о том, что женщины могут быть друг для друга не конкурентками, а тылом и светом.

Напомним, недавно певец Виталий Козловский порвал Сеть украинской версией хита "Пінаколада". Артист также заинтриговал переводом песни "Шекспір". Исполнитель уже раскрыл дату выхода композиции.