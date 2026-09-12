Анна Тринчер разозлила украинцев своей афишей на плакате с пропавшими воинами: звезда отреагировала

Анна Тринчер / © instagram.com/jannatrincher

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В Запорожье разгорелся скандал из-за размещения афиши концерта Анны Тринчер поверх плаката с фотографиями пропавших без вести и пленных украинских защитников.

Так, местных жителей возмутило оформление афиши концерта артистки на фасаде Дворца культуры «Днепроспецсталь». Рекламный баннер артистки разместили непосредственно поверх плаката, на котором были фотографии украинских военных, которые находятся в плену или числятся пропавшими без вести.

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О ситуации певице стало известно из Сети, где ее резко критиковали украинцы. Тринчер в своем Instagram заявила, что сама узнала об инциденте уже после того, как афиша была размещена, и сразу связалась с организаторами концерта и администрацией площадки.

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Анна Тринчер и ее афиша / © instagram.com/annatrincher_official

По словам артистки, ни она, ни ее команда не определяли место размещения рекламного баннера. Однако, увидев — сразу исправили. Певица подчеркнула, что не знает, кто принял решение разместить ее рекламу таким образом. В то же время, ответственность за место установки баннера она возложила на администрацию Дворца культуры.

«Банер с рекламой моего концерта разместили поверх баннера с пропавшими без вести и пленными защитниками. Мне очень неприятно, больно и грустно, что именно моя афиша была там. Я испытала целый ряд неприятных эмоций. Для меня это абсолютное невежество и так недопустимо делать. Очевидно, что я не выбирала это место, и мои организаторы концерта тоже», — прокомментировала Тринчер.

После резонансной ситуации рекламный плакат убрали из баннера с фотографиями защитников. В свою очередь, Тринчер использовала собственную публичность, чтобы привлечь внимание к военным, чьи фотографии были на плакате. Она распространила информацию о них в своих соцсетях и призвала не оставаться безучастными к их семьям.

Пост Анны Тринчер о защитниках Украины / © instagram.com/annatrincher_official

«Я никогда не стояла и не буду стоять в стороне от войны. Война является частью моей жизни и, как и жизнь каждого украинца, большая часть моей боли. Потому что каждый день мы теряем наших людей, а сотни семей до сих пор живут между надеждой и неизвестностью, ожидая своих родных из плена или известия о пропавших без вести», — подчеркнула артистка.

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