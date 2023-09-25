Анна Тринчер развелась с мужем через год после свадьбы – блогер

На фоне новостей о кризисе в браке украинской певицы Анны Тринчер и скандального блогера Александра Волошина появились слухи об их разводе.

В частности, блогер Богдан Беспалов получил информацию от близкого окружения пары, что якобы они уже не вместе. Тринчер и Волошин скрывают новость о разрыве, хотя уже даже официально разведены и не живут вместе.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Они с Сашей развелись. Сейчас идет позиционирование, что у них кризис, но вместе они не живут. И вроде бы по документам уже тоже все. Репутационно — это для Ани минус, поэтому она активно скрывает этот факт. Лишь 24 сентября был год их браку, но многие не верили в него. В первую очередь родные певицы, ведь она еще очень молода. Сколько они с Сашей будут это скрывать – вопрос времени", — отметил на своем YouTube-канале Богдан Беспалов.

Также Беспалов назвал вероятную причину развода пара. По его информации, Волошин якобы изменил Тринчер, после чего в браке случилась трещина.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Правда это или нет – сложно определить. Пара подтверждает, что в их отношениях произошел кризис. Супруги обратились к семейному психотерапевту, который советовал им пожить отдельно. Однако, как говорила сама Анна, это только усугубило отношения. 24 сентября влюбленные отпраздновали годовщину бракосочетания. Правда, Тринчер была в Киеве, а Волошин отдыхал на западе Украины с друзьями.

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