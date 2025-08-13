Анна Тринчер с размахом отпраздновала 24-летие: где и с кем была артистка

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Украинская звезда Анна Тринчер устроила тематическую вечеринку в леопардовом стиле по случаю дня рождения и уехала праздновать на запад Украины.

Праздновать девушка начала еще 2 августа, ведь ее команда устроила ей сюрприз и организовала корпоратив прямо на сцене. Мероприятие проходило во Львове, поэтому певица наслаждалась не только компанией друзей, но и хорошей погодой и архитектурой.

Позже артистку поздравили другие знакомые и даже фанаты, которые присылали цветы прямо в гостиницу, где она остановилась. К поздравлениям присоединились и ребята из ее балета, исполнив Тринчер танец и подарив сладости.

Основное празднование артистка организовала в Буковеле вместе со своими подругами и назвала это «женским ретритом». В программу входили родельбан (горный аттракцион), медитация и СПА. После похода в салон красоты, где девушку также поздравили, она вместе с подругами отправились на тематическую вечеринку, где весело провела время.

«Фотографировались, ели, плакали, смеялись, пели песни, ели торт, задували свечи. Все было просто идеально», – отметила артистка.

Несмотря на столь грандиозное празднование, на следующий день ей нужно было сдавать анализы, поэтому она сняла видео с больницы, чем немало возбудила интерес читателей.

