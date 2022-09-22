Анна Тринчер с женихом выпустили совместный трек и видео, в котором очаровали детскими фото

Так, Анна Тринчер выпустила лирический трек "Лише ти і я", который записала в дуэте со своим женихом, блогером Александром Волошиным.

Влюбленные также сразу запремьерили трогательное lyric-видео к этой композиции. Ролик состоит из архивных детских фотографий жениха и невесы, а также из их фотографий с помолвки.

Как известно, уже 24 сентября Анна и Александр сыграют свадьбу.

"Эта песня для нас с Сашей навсегда останется в сердцах… Она о нас, нашей любви, о том, с какой нежностью мы относимся друг к другу, тем не менее, она и о любви в целом. Я уверена, что эта работа способна отогреть даже ледяную душу и вселить веру в любовь. А я уже совсем скоро стану официально женой, поэтому достаточно и вам откладывать все на потом. Берите свою любимую, делайте ей предложениеи в ЗАГСе, если именно так чувствует ваше сердце!" – написала Анна под видео.

В свою очередь, поклонники признались, что в восторге от совместной работы влюбленных: "Это лучшая песня о любви, которую я слышала. Песня супер. Клип – до слез", "как красиво и чувственно! Мира нам всем! Как вы когда-то были похожи и красивы! Счастливой вам жизни", "просто плачу. Невероятно, чувственно, душевно. Поздравляю вас. Настолько лирично".

Напомним, на днях Анна Тринчер призналась, сколько средств планировала потратить на свою свадьбу. Как призналась Анна, из-за того, что церемония состоится только в кругу родственников, их с женихом расходы несколько изменились.

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