Анна Тринчер сбросила 7 кило и показала, как выглядела в бикини до похудения

Певица показала, какой была год назад.

Украинская певица и актриса Анна Тринчер сообщила, что за год сильно похудела.

Так, блогерша сбросила 7 кг. В своих Instagram-stories знаменитость показала, как выглядела год назад. В частности, звезда сериала "Школа" запостила фото в бикини.

instagram.com/annatrincher_official

Тринчер отметила, что была уверена, что никогда не покажет эти фотографии. Также исполнительница добавила, что тогда не замечала, что у нее есть лишние кило.

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instagram.com/annatrincher_official

instagram.com/annatrincher_official

"Разница год. Да, тут ретушь и макияж, но в целом мое похудение на 7 кг мне даже очень к лицу", — прокомментировала Анна.

Секретом похудения знаменитость считает правильные привычки и регулярность их исполнения. Актриса поделилась, что сейчас ей нравится свое отражение. Впрочем, красавица продолжает работать над своим телом.

instagram.com/annatrincher_official

Напомним, недавно Анна Тринчер кардинально сменила имидж и шокировала новым цветом волос. Артистка обновила имидж в стиле одного из своих хитов.

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