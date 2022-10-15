Анна Тринчер шокировала дорогим подарком, который ей сделала мама на свадьбу

Украинская актриса и певица Анна Тринчер 24 сентября вышла замуж за своего возлюбленного, блогера Александра Волошина.

Молодые супруги пришли в гости в программу "Слава + Таня" и поделились интересными подробностями своего праздника. В частности, влюбленные рассекретили, что стало самым дорогим подарком на их свадьбе.

Оказывается, мама Тринчер Жанна неожиданно презентовала молодоженам квартиру в Киеве. Причем, женщина это обыграла и сначала подарила им аквариум, в котором сидел Добби из "Гарри Поттера":

"Мама дарит аквариум и внутри Добби сидит, что из "Гарри Поттера". Мама говорит тост и как-то подводит к тому, что это квартира. Мы стоим. Я раздупляюсь – квартира для кого, для Добби или для кого?" – вспомнил момент с подарком на свадьбе Волошин.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна и Александр поначалу не поняли, что мама дарит им квартиру. "Она так и не сказала, что это квартира, сказала концертный директор Ани: "Да квартиру она вам подарила", — поделился Волошин.

Правда, новоиспеченные супруги не спешат туда переезжать. Анна и Александр приняли решение сдавать жилье:

"Моя мама нам подарила квартиру. Это 60 квадратов. Это новостройка. Там полностью уже есть ремонт, она уже сдана. Мы пока будем просто с нее зарабатывать деньги", — прокомментировала Тринчер.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Также Анна не захотела говорить, в каком районе Киева расположена квартира, чтобы не привлекать к ней лишний раз внимания.

Напомним, ранее Анна Тринчер и Александр Волошин показали, как прошла их свадьба. Пара устроила атмосферный праздник только для самых близких. Среди них брат, мама и папа Александра, мама и бабушка Анны. Родные люди блогеров просто не могли сдержать слез и плакали на свадебной церемонии.

Отметим, что Анна Тринчер и Александр Волошин вместе уже почти два года. В октябре 2021 года блогер сделал предложение любимой, устроив ей при этом сюрприз.

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