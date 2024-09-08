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Анна Тринчер шокировала, как неизвестные обокрали ее прямо на отдыхе за границей

Анна Тринчер шокировала, как неизвестные обокрали ее прямо на отдыхе за границей

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Артистка поделилась подробностями неприятного инцидента.

Украинская певица и блогерша Анна Тринчер стала жертвой преступника.

Так, просто во время отдыха в Греции неизвестные похитили у артистки беспроводные наушники. Тринчер не растерялась и принялась искать их с помощью геолокации на телефоне. В частности, блогерша смогла отследить по картам, что первоначально похищенная вещь находилась совсем неподалеку от ее гостиничного номера, а уже вскоре преступник с наушниками направился в греческий аэропорт. Следовательно, это был турист, отдыхавший с Анной в одном отеле.

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

К слову, знаменитость поначалу расстроилась, но потом сфокусировалась на своем внутреннем состоянии и отпустила ситуацию.

"У меня украли AirPods. Сначала человек слушает музыку в метре от моей комнаты возле бассейна. Впоследствии он в аэропорту слушает какую-то Рианну и наслаждается солнышком, не подозревая, что я за ним слежу. Я просто не понимаю, как можно было взять мои AirPods и сейчас куда-то ехать. Неприятно, но, как говорит моя бабушка, лучше деньгами. Поэтому я делаю йогу воображения и растягиваю свой финансовый поток и ограничения в моей голове", — отметила в фотоблоге Тринчер.

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, недавно Анна Тринчер высказалась о своем бывшем муже Александре Волошине, который сбежал из Украины и призналась, общается ли с ним.

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