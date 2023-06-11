Анна Тринчер шокировала, как отец таскал ее за волосы и кричал: "Вел себя, как с ненужным ребенком"

Певица и блогерша Анна Тринчер поделилась, как родной отец плохо с ней обращался, таскал ее за волосы и кричал на нее.

В Instagram-stories артистка рассказала, что у нее с папой с детства были плохие отношения. Исполнительница чувствовала себя ненужным ребенком, хотя очень хотела, чтобы в ее жизни присутствовал отец.

"К сожалению… Папа всегда обращался со мной, как с ненужным ребенком. Эмоционально папу я не чувствовала, но очень тянулась к нему…", — поделилась Анна.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

По словам Тринчер, у ее отца была неконтролируемая агрессия. Мужчина кричал на дочь, угрожал ей, таскал за волосы. Насилие происходило, когда мамы Анны не было дома.

"Он таскал меня за волосы... Кричал на меня... Угрожал снять телевизор в моей спальне и разбить его... У него была неконтролируемая агрессия. Все это он делал, когда мамы не было дома. Он не занимался моим воспитанием, а только говорил: "Я тебе куплю игрушку, а ты меня слушайся, хорошо?" – вспомнила певица.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Когда исполнительница начала добиваться карьерных успехов, отцу было все равно. По словам артисты, он не поддерживал ее вообще.

"На мои спектакли, концерты он не ходил и, в целом, не обращал внимания на мои успехи", – рассказала Анна.

Как результат, с отцом певица не общается уже шесть лет. Тринчер делилась, что хотела бы обсудить с папой все проблемы, которые ее беспокоят, однако пока она психологически не готова сделать этот шаг.

Читайте также: