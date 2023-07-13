Анна Тринчер шокировала, как у нее случилась паническая атака после концерта: "Откачивали в гримерке"

Украинская певица Анна Тринчер призналась, что к ней снова вернулись панические атаки и у нее случился приступ.

Певица отыграла концерт в Ужгороде. Однако Анне это далось нелегко. Когда звезда выступала, то почувствовала, что у нее начинается паническая атака. Исполнительница еле доиграла последний номер, а потом ее успокаивали в гримерке.

"После концерта случилась паническая атака... Я едва выстояла последний номер, в перерывах между фотосессией меня откачивали в гримерке... Уже давно, кстати, не было... Вот такие реалии жизни артиста", — поделилась певица.

В Анны Тринчер случилась паническая атака / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Тринчер также рассказала, что всю ночь медитировала и пила успокоительные, чтобы приступ панической атаки не повторился. Артистка также показала, как выглядела на утро.

"Вот я после панической атаки и ночи с таблетками и медитациями на успокоение", — отметила певица.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, недавно Анна Тринчер откровенно общалась с поклонниками. Исполнительница ответила, сожалеет ли о пластике груди и сколько раз в год увеличивает губы.

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