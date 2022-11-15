Анна Тринчер шокировала видео, где она в слезах борется с панической атакой: "Казалось, что умираю"

Исполнительница, актриса и блогер Анна Тринчер, недавно пережившая паническую атаку, показала шокирующее видео, что с ней происходило во время нападения.

Знаменитость в Instargam-stories опубликовала ролик, где она в истерике пытается успокоиться. Звезда во время приступа не могла нормально дышать. Рядом с ней в автомобиле сидел ее муж, блогер Александр Волошин. Именно он помог жене справиться с панической атакой и говорил, что нужно делать, чтобы успокоиться.

"Мне казалось, что я умираю… При том, что это где-то 15 минут в таком состоянии", — рассказала Анна.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Артистка призналась, что у нее случилась паническая атака из-за того, что она забыла дома назальные капли. Прохожий парень помог блогерше – он купил ей лекарство и воду. Между тем рядом с ней сидел муж, который следил за ее состоянием.

"Честно, саму себя жаль… Нам помог парень, который побежал за водой и каплями для носа, потому что именно поэтому я начала задыхаться", — поделилась знаменитость.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, это уже не в первый раз, когда Анна Тринчер сталкивается с панической атакой. В прошлом году у певицы случился приступ прямо в ТЦ, куда она зашла поесть.

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