Анна Тринчер снова увеличила губы и сравнила фото до и после процедуры

Украинская певица и блогер Анна Тринчер в очередной раз увеличила себе губы.

Об этом знаменитость поделилась в Instagram-stories. Анна опубликовала фото и показала, как ей косметолог делала инъекцию с увеличения губ. По словам артистки, это было не очень больно. Кстати, большие губы Тринчер не делает, потому что косметолог против этого.

"Колю у своей Светы. Она мне не позволяет делать больше. Это терпимо", — отметила Анна.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

В общем, Анна не впервые увеличивает губы. Раньше она прибегала к подобным процедурам. Снова колоть инъекцию приходится, потому что через полгода губы уменьшаются, ведь раствор рассасывается.

Кстати, Тринчер показала результат, опубликовав снимки до и после процедуры.

Слева – фото губ Анны до увеличения, а справа – после / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, на днях Анна Тринчер попала в громкий скандал. Артистку обвинили в невыплате гонорара за проделанную работу. Певица ответила на скандальные заявления в ее сторону.

Читайте также: