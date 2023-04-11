Анна Тринчер снова увеличила губы и сравнила фото до и после процедуры

Артистка показала результат процедуры.
Украинская певица и блогер Анна Тринчер в очередной раз увеличила себе губы.
Об этом знаменитость поделилась в Instagram-stories. Анна опубликовала фото и показала, как ей косметолог делала инъекцию с увеличения губ. По словам артистки, это было не очень больно. Кстати, большие губы Тринчер не делает, потому что косметолог против этого.
"Колю у своей Светы. Она мне не позволяет делать больше. Это терпимо", — отметила Анна.
В общем, Анна не впервые увеличивает губы. Раньше она прибегала к подобным процедурам. Снова колоть инъекцию приходится, потому что через полгода губы уменьшаются, ведь раствор рассасывается.
Кстати, Тринчер показала результат, опубликовав снимки до и после процедуры.
Напомним, на днях Анна Тринчер попала в громкий скандал. Артистку обвинили в невыплате гонорара за проделанную работу. Певица ответила на скандальные заявления в ее сторону.
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