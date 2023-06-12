Анна Тринчер со слезами на глазах заговорила о своем отце: "Никогда не испытывала любви от него"

Певица и блогерif Анна Тринчер не смогла удержать слез во время рассказа о своем отце.

Тема отношений с папой для исполнительницы очень болезненна, ведь уже много лет он не участвует в жизни своей дочери. Даже в детстве отец давал понять Анне, что его не интересует ее жизнь и даже таскал за волосы, когда она не слушалась.

"Больная тема. Как девочке, мне всегда очень хотелось иметь папу. Но я никогда не испытывала от него такой любви, как к дочери. Я пытаюсь вспоминать, как он был интегрирован в мою жизнь, но мной занималась только мама – мама была на концертах, была на мероприятиях за кулисами. Папа более холодно относился ко мне. Не знаю, может это из-за того, что он не умел проявлять такие эмоции. Мы очень ссорились с ним, просто очень жестко. И никогда не находили общий язык, совсем", – со слезами поделилась Анна в интервью Рамине Эсхакзай.

Анна Тринчер

До сих пор певица не может понять, что именно помогло тому, что папа так относился к ней, ведь она была еще ребенком. Масла в огонь, по словам Тринчер, также подливали старшие дети отца от предыдущего брака, пытавшихся сосредоточить его внимание только на себе.

"У меня психика просто стерла все эти моменты. Я помню свои эмоции, что мне было больно и что я всегда ждала от него принятия себя. Мне всегда хотелось, чтобы он был за кулисами моего становления, но он был занят немного другим – бизнесом, детьми из другой семьи. Они постоянно делили его между нами, хотя были уже 25+. Когда папа приходил на мои выступления, он сразу уходил, потому что ему звонила по телефону его дочь и устраивала скандал", — вспомнила Тринчер.

Сейчас певица пытается проработать психологическое состояние и принять тот факт, что к сожалению отец отсутствует в ее жизни. Тринчер уже думала о том, что поговорить с папой, однако пока, по ее словам, не готова к этому морально.

Ранее Анна Тринчер откровенно поделилась с фанами, что, кроме проблем с папой, заставляет ее чувствовать себя сейчас несчастливой.

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