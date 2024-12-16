Анна Тринчер удивила, что после развода с Волошиным продолжает носить обручальное кольцо, и объяснила почему

Украинская певица Анна Тринчер призналась, что после развода со скандальным блогером Александром Волошиным продолжает носить обручальное кольцо, с которым он ей сделал предложение.

Более того, артистка поделилась, что одевает украшение на безымянный палец правой руки. К слову, именно так по традиции носят обручальные кольца замужние. На проекте "Перепрошую" исполнительница пояснила, что не избавляется от украшения, ведь оно от французского премиального ювелирного бренда Cartier. Именно по этой причине Анна Тринчер продолжает носить обручальное кольцо. Почему на безымянном пальце – на другие украшение маловато. К слову, еще когда Александр Волошин делал Тринчер предложение, а это было осенью 2021 года, кольцо стоило 2,5 тысячи долларов. Сейчас стоимость украшения выше.

Анна Тринчер / Фото: скриншот с видео

"С этим кольцом мне когда-то делали предложение. Оно почему-то до сих пор у меня на безымянном пальце, потому что это Cartier. На другие пальцы кольцо не налезает. А я что, не буду Cartier носить? Продавать не хочу! На все остальное мне все равно, когда это Cartier", – объяснила исполнительница.

Отметим, Александр Волошин сделал предложение Анне Тринчер осенью 2021 года. Пара сыграла свадьбу в сентябре 2022-го. Уже через год начались распространяться слухи, что они разводятся. В декабре 2023 года Анна и Александр подтвердили, что действительно не вместе.

Напомним, недавно Тринчер рассказала об общении с экс-мужем после развода. Бывшие связались спустя год после разрыва.

Читайте также: