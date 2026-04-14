Анна Тринчер удивила, как порвала с последним бойфрендом и что стало причиной: "Больше не позволю"

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Украинская певица Анна Тринчер заинтриговала откровенным признанием о личной жизни — артистка рассказала о разрыве отношений и неожиданно заявила, почему и как на этот раз поставила точку в романе.

По ее словам, решение было осознанным и неожиданно легким. Артистка объяснила, что больше не готова мириться с нарушением собственных границ. И хотя раньше даже короткие романы могли оставлять глубокий след, сейчас она иначе реагирует на эмоциональные вызовы. Звезда отмечает: с опытом приходит умение беречь себя.

«Вы знаете, я пришла к выводу, что с каждым новым опытом ты становишься менее чувствительна в хорошем плане этого слова, потому что ты больше сохраняешь свое внутреннее ощущение, свои чувства, и себя как человека ты больше учишься сохранять», — сказала Тринчер в комментарии проекту «Тур зірками».

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Она вспомнила, что раньше даже непродолжительные истории могли полностью выбивать ее из равновесия. В то же время именно такие переживания нередко становились толчком к творчеству. Сейчас же, признается артистка, эмоциональная устойчивость стала ее новой опорой. И хотя боль никуда не исчезает, она уже не определяет ее состояние полностью.

«Потому что раньше любая там интрижка или отношения, они приводили к тому, что я просто была разбита вдребезги. И, конечно, из этого всего вытекали прекрасные песни. И, наверное, так оно и должно быть. Но, на удивление, из последних мини-отношений, которые не сложились, я очень быстро вышла из них эмоционально. И причем я это сделала, потому что я поняла, что мои границы нарушены. Я не хочу быть человеком, который это делает систематически. И мне не подходит такой вариант отношений», — отметила она.

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

На этот раз, по словам певицы, она смогла вовремя остановиться. Когда почувствовала, что ее личные границы нарушаются, приняла решение не продолжать эти отношения. Более того — впервые почувствовала внутреннюю силу действовать без колебаний и не ждать, пока ситуация ухудшится.

«И я очень зауважала себя в этот момент, потому что я такая: "Боже, я так умею, я умею встать на защиту себя". Я так долго искала, кто меня защитит. Я так долго ждала там этого от своего отца или от своего бывшего мужа. А оказывается, во мне намного больше воли и силы, чтобы защитить себя саму. И я бросила по кружочкам. Но очень красиво. Я очень гордилась собой. Гордилась той маленькой девочкой, которую обидели в прошлом, которая не смогла тогда за себя постоять. А сейчас она никогда не будет обижена, потому что у нее всегда есть я и я больше не позволю. И она для меня самое большое сокровище, которое существует», — призналась артистка.

Звезда добавила, что даже просматривала сообщения, которыми завершила роман, и осталась довольна собственной реакцией. По ее словам, это стало своеобразной точкой роста — моментом, когда она выбрала себя. Особенно ценным для нее стало ощущение защиты той части себя, которая раньше оставалась уязвимой.

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Отметим, Анна Тринчер ранее пережила громкое расставание. Она состояла в браке с блогером и предпринимателем Александром Волошиным. Пара объявила о помолвке в конце 2022 года, а затем узаконила отношения. Уже через год супруги столкнулись с кризисом. Как объясняла артистка, на их отношения повлияли сложности с психологическим состоянием Волошина, из-за чего он начал отдаляться. В конце концов именно он инициировал разговор о разводе, который и поставил точку в их истории.

Напомним, недавно Анна Кошмал обвинила Тринчер и Цымбалару в краже интеллектуальной собственности.