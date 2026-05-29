Анна Тринчер удивила, кто отказал ей в дуэте, и заинтриговала тайным свиданием с коллегой

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Украинская певица Анна Тринчер неожиданно призналась, какой известный артист в свое время отказался записывать с ней дуэт, а также приоткрыла завесу личной жизни и заговорила о свидании с популярным юмористом.

Исполнительница вспомнила период, когда только начинала свой путь в шоу-бизнесе и пыталась найти поддержку среди уже известных коллег. Тогда она сама проявила инициативу и предложила совместный трек артисту, который уже имел громкое имя в украинской музыке. Однако сотрудничество так и не состоялось. Анна не скрывает — в тот момент это стало для нее неприятным опытом. В то же время именно эта история, похоже, только добавила ей мотивации. Теперь же ситуация кардинально изменилась.

«В начале моей карьеры было. Это был господин MÉLOVIN», — рассказала Тринчер в интервью «Наше радио».

Артистка говорит, что сегодня уже сама получает немало предложений по дуэтам и совместным проектам. Впрочем, больше всего внимания привлекла не музыкальная тема, а личная жизнь певицы. Во время разговора Анна неожиданно призналась, что имела романтическое свидание с коллегой из сферы юмора. Имени загадочного мужчины она не назвала, лишь загадочно улыбнулась в ответ на вопрос ведущего.

«Да, ходила на свидание с коллегой. Я не расскажу. Юморист», — заинтриговала исполнительница.

