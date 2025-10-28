Анна Тринчер удивила недоразумением с известной звездой и назвала причину неприязни: "Мне больно"

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Украинская певица Анна Тринчер высказалась о напряжении в отношениях с известным коллегой Ильей Парфенюком.

Как оказалось, у артистов не складывается найти общий язык еще с весны этого года. А причиной стало разоблачение бывшей женой Парфенюка его домашнего абьюза. Тогда Симбочка выложила компромат в Сеть и ошарашила фанов. Не равнодушными остались и украинские звезды. В частности, на защиту блогера стала и Тринчер.

Певица говорит, что хоть и считает Илью талантливым музыкантом, но полностью не разделяет его ценности и взгляды на жизнь. Анна поделилась, что на самом деле могла бы подружиться с ним, но ее женская солидарность не позволяет этого сделать. Поэтому она избегает общения с Парфенюком даже на публичных мероприятиях.

Илья Парфенюк и Симбочка

«Я просто за женщин. Имею женскую солидарность. И когда женщин оскорбляют — мне больно. Для меня такой человек идет сразу в определенную категорию. Я достаточно публично об этом говорила. Мы пересекаемся, здороваемся и все. Как к музыканту у меня нет к нему никаких претензий — у него классная музыка, он очень талантлив. Могу и комплимент сделать, в отличие от других. Уверена, что мы могли бы подружиться в параллельной реальности, если бы не эта ситуация. Потому что она лично меня цепляет. Хочу, чтобы женщины чувствовали безопасность в этом мире», — пояснила Тринчер в эфире «Наше радіо», фрагмент которого опубликовали в Instagram.

