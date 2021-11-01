Анна Тринчер в бикини выпятила упругие ягодицы и заговорила о своих комплексах

Анна Тринчер в бикини выпятила упругие ягодицы и заговорила о своих комплексах

Артистка показала новые фотографии.

Украинская певица и актриса Анна Тринчер отправилась со своим бойфрендом в отпуск.

Оттуда артистка делится разными фотографиями на своей странице в Instagram. В частности, актриса публикует довольно горячий контент. Звезда показала фото, на котором она в бикини позирует перед зеркалом. Анна выбрала такую позу, которая хорошо подчеркнула ее упругие ягодицы.

Анна Тринчер в бикини / instagram.com/annatrincher_official

У звезды невероятная фигура. Впрочем, исполнительница признается, что раньше у нее было много комплексов.

"В какой-то момент я настолько закомплексовалась, что длительный период я не выходила летом на пляж в купальнике. И это все продолжалось лет из 12", – делится Анна.

Анна Тринчер в бикини / instagram.com/annatrincher_official

Впрочем, звезда говорит, что до сих пор не смогла избавиться от этих комплексов. Хотя она пытается как-то с этим справиться.

"До сих пор у меня, как и у многих девочек, много мыслей по этой теме… Нужно брать себя в руки и закрывать рот, нужно почаще ходить на спорт, танцы. Нужно быть лучше, стройнее, красивее... Но вопрос: нужно для кого ? Для себя или для всех?" – поделилась своими мыслями звезда.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку