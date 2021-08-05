Анна Тринчер в бирюзовом секси-комплекте и розовых чулках дерзко позировала с косичкой в зубах

Звезда поделилась эротическим снимком.

Известная украинская певица и актриса Анна Тринчер, которая на днях отпраздновала 20-летие, поделилась откровенной фотографией с нового фотосета.

На снимке, который исполнительница разместила в своем Instagram, звезда сериала "Школа" появилась, сидя на одном колене в секси-белье. Так, знаменитость примерила бирюзовый лиф, трусики, пояс и розовые чулки. Аня дерзко позировала с косичкой в зубах.

instagram.com/annatrincher_official

Под сексуальной фотографией исполнительница подумала о своей жизни. Так, Тринчер отметила, что именно в этом году поняла, как быстро она летит и как часто она забывает "быть в моменте и проживать ее сполна".

"Утром встаю, быстро собираюсь, надеваю что выпало, закидываю, что успею в сумку, быстро выбегаю, быстро ищу такси, всегда подгоняю водителя, всегда с огромными сумками, как на базар, прилетаю на съёмку, встречу, мероприятие, выступление. Вот я хочу чтобы все так продолжалось, я обожаю свою жизнь, но… Расскажу вам маленькую историю. Год назад я набила тату в виде маленькой волны. Волна - это символ вечного движения! А движение - это смысл моей жизни. В 20 я поняла, что рядом с волной нужно набить маленький островок… Для себя, для момента, для своей жизни", — написала певица.

Также звезда поблагодарила своего отца. Мол, из-за того, что не получала от него любви, внимания и заботы — проделала огромную работу над собой.

"С маленькой закомплексованной в край девочки - я стала красивой, уверенной в себе девушкой. Я полностью избавилась от своих комплексов. Я научилась отстаивать свои границы, не терпеть. Я знаю, что я достойна! И я буду достигать всех своих вершин легко, быстро и с любовью! Мама, Саша, команда, мои близкие друзья, и вы! Я не устану вас благодарить. Именно из-за вас сегодня я счастливая 20-летняя девочка", — добавила она.

Напомним, ранее именинница Анна Тринчер показала себя пьяную. Звезда опубликовала соответствующее видео.

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