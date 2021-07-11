Анна Тринчер в боди и колготках в сеточку похвасталась упругими ягодицами

Звезда показала аппетитные формы.
Известная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер вызвала фурор в Сети новыми снимками.
В фотоблоге звезда сериала "Школа" запостила фото, на которых позировала в концертном образе — ярком розовом боди и в колготках в сеточку. Знаменитость игриво выпятила ягодицы, щеголяя формами.
"Почему бы вам не посмотреть на мои ягодицы? Ну а что? Зря качаю?" — заявила исполнительница.
Фаны не обошли новую публикацию звезды и в ответ порадовали ее комплиментами. Так, пользователи писали, что артистка — обладательница прекрасных форм.
- Ты — огонь
- Красавица
- Хорошенькая такая
- Аня, ты супер
Напомним, Анна Тринчер сбросила 7 кило и показала, как выглядела в бикини до похудения. Певица показала, какой была год назад.