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Анна Тринчер в боди и колготках в сеточку похвасталась упругими ягодицами

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Анна Тринчер в боди и колготках в сеточку похвасталась упругими ягодицами

instagram.com/annatrincher_official

Звезда показала аппетитные формы.

Известная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер вызвала фурор в Сети новыми снимками.

В фотоблоге звезда сериала "Школа" запостила фото, на которых позировала в концертном образе — ярком розовом боди и в колготках в сеточку. Знаменитость игриво выпятила ягодицы, щеголяя формами.

© instagram.com/annatrincher_official
instagram.com/annatrincher_official

"Почему бы вам не посмотреть на мои ягодицы? Ну а что? Зря качаю?" — заявила исполнительница.

Фаны не обошли новую публикацию звезды и в ответ порадовали ее комплиментами. Так, пользователи писали, что артистка — обладательница прекрасных форм.

  • Ты — огонь
  • Красавица
  • Хорошенькая такая
  • Аня, ты супер

Напомним, Анна Тринчер сбросила 7 кило и показала, как выглядела в бикини до похудения. Певица показала, какой была год назад.