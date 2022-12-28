Анна Тринчер в ботфортах и пояске станцевала на столе в клипе на трек "Який ти козак" с Позитивом

Украинская певица Анна Тринчер и рэпер Позитив порадовали поклонников ярким клипом на дуэтную композицию "Який ти козак ".

Как рассказали артисты, в основе сюжетной линии видео – тема отключения электроэнергии, что, к сожалению, сейчас очень актуально для всех украинцев.

"Видеоклип на песню снят для поднятия вашего настроения. Надеюсь, сюжетная линия, посвященная отключению электроэнергии в стране, вызовет у вас улыбку. Ведь в том и отличие украинцев от всех – мы любую проблему можем обыграть шутливо и решить ее с гордо поднятой головой", – прокомментировала премьеру Тринчер.

Кстати, в видео на танцевальный трек Анна появляется в довольно откровенном образе: в ботфортах, нижнем белье, пояске и белом корсете. В свою очередь, Позитив предстал в футболке, розовом галстуке, куртке и брюках с кедами.

Напомним, впервые совместный трек "Який ти козак" Анны Тринчер и Позитива увидел свет 14 октября — в День Украинского казачества и День защитников и защитниц Украины. Именно этим праздникам артисты посвятили свою песню.

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