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Анна Тринчер в длинном платье с глубоким декольте показала роскошный образ на камеру

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
724
Время на прочтение
1 мин
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Анна Тринчер в длинном платье с глубоким декольте показала роскошный образ на камеру

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Звезда поделилась кадрами с новой фотосессии.

Певица и блоггер Анна Тринчер очаровала поклонников кадрами с новых съемок.

Знаменитость поделилась на своей странице в Instagram кадрами, снятыми за кулисами фотосессии. На съемках Тринчер в образе роковой красотки позировала на камеру. Соответствующую атмосферу ролику добавила песня Feeling Good.

В кадре певица появилась в роскошном черном платье, открывшем ее хрупкие ключицы и длинные ноги. А глубокое декольте подчеркнуло пышный бюст звезды. Волосы Тринчер собрала в низкий хвост, а также сделала яркий макияж.

Поклонники певицы отметили, что 21-летняя Тринчер очень гармонично вписала в этот образ: "Такая красивая!", "У меня челюсть не закрывается!", "Ого, какая ты крутая!".

Ранее певица Анна Тринчер поделилась редкими фотографиями с родным отцом, с которым не общается уже шесть лет.

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Дата публикации
Просмотры
724
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