Анна Тринчер в элегантном платье с разрезом очаровала кадрами из соблазнительной фотосессии

Украинская певица и блоггер Анна Тринчер привлекла внимание фанатов кадрами с новой красивой фотосессии.

На своей странице в Instagram исполнительница поделилась соблазнительными фотографиями, на которых продемонстрировала свою красоту и женственность. Тринчер выглянула на камеру, сидя на диване.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Для фотосессии Анна выбрала элегантное черное платье на тонких бретельках с высоким разрезом и пикантным декольте. Наряды подчеркнули прелести певицы и ее длинные ножки. Образ знаменитость дополнила пышными локонами и минималистическими украшениями.

"Совет видеть вас, друзья", — подписала фото певица.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, недавно Анна Тринчер похвасталась результатами своего похудения в коротенькой юбке.

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