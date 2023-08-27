Анна Тринчер в элегантном платье с разрезом очаровала кадрами из соблазнительной фотосессии

Звезда показала свою женственность.
Украинская певица и блоггер Анна Тринчер привлекла внимание фанатов кадрами с новой красивой фотосессии.
На своей странице в Instagram исполнительница поделилась соблазнительными фотографиями, на которых продемонстрировала свою красоту и женственность. Тринчер выглянула на камеру, сидя на диване.
Для фотосессии Анна выбрала элегантное черное платье на тонких бретельках с высоким разрезом и пикантным декольте. Наряды подчеркнули прелести певицы и ее длинные ножки. Образ знаменитость дополнила пышными локонами и минималистическими украшениями.
"Совет видеть вас, друзья", — подписала фото певица.
Напомним, недавно Анна Тринчер похвасталась результатами своего похудения в коротенькой юбке.
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