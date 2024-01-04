Анна Тринчер в кардинально новом образе с короткими волосами позировала без бюстгальтера

Артистка снялась в дерзкой фотосессии.
Украинская певица и блогер Анна Тринчер поделилась с поклонниками кадрами из новой фотосессии.
На странице в Instagram артистка разместила серию снимков, на которых предстала в дерзком образе. Тринчер примерила короткий парик, надела белые кружевные колготки, босоножки на каблуке и белоснежный тренч, под который не одела нижнее белье:
"Своего психолога порой труднее найти чем мужа. Но не останавливайтесь, ментальная гигиена – наше все", — подписала кадры исполнительница.
Тем временем подписчики страницы Тринчер взялись сравнивать ее смелый образ с культовыми героинями из кино, как "Ее звали Никита", или "Криминальное чтиво". Другие же считают, что после развода с блогером Александром Волошиным Тринчер расцвела:
- Развод, если можно так сказать, пошел на пользу. Цветет цветок. Богиня
- Не узнала! Очень роскошный и изысканный образ
- Ого! Я тебя такой еще не видела. Просто невероятная
- Даже глаза ослепила такой красотой
Напомним, не так давно 22-летняя Анна Тринчер показала свои первые седые волосы. Артистка показала, что с ним сделала и объяснила, почему они у нее появилось.
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