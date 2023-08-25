Анна Тринчер в коротенькой юбке похвасталась результатами похудения

Украинская певица и блогерша Анна Тринчер удивила результатами своего похудения.

Как призналась сама исполнительница, даже для нее сброшенные кило оказались неожиданностью. В своих Instagram-stories Тринчер похвасталась плоским животиком в коротенькой юбке. По словам артистки, еще месяц назад наряды пережимали ей живот и были мало.

"Юбка, в которую я едва влезала и она передавливала мне живот еще месяц назад", — написала Тринчер.

Впрочем, сейчас юбка даже немного слишком большая на певицу и она с легкостью может продвинуть между телом и одеждой руку.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Также Анна опубликовала кадр из одного из своих концертов, где она пела на сцене в обжатом наряде. Исполнительница сама ошеломлена тем, как выглядела совсем недавно.

"Капец. Это кто?", — удивилась звезда.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, на днях мужчина Анны Тринчер, блогер Александр Волошин приобрел три квартиры в Киеве и рассекретил их стоимость.

Читайте также: