Анна Тринчер в красном нижнем белье устроила откровенную фотосессию с тортом в постели

Исполнительница и блоггерша Анна Тринчер похвасталась стройной фигурой в красном нижнем белье.

Звезда устроила для себя откровенную фотосессию, фотографиями которой поделилась в своем Instagram. На фото Тринчер позировала на кровати в соблазнительном наряде.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

В качестве необычного "аксессуара" для съемок певица выбрала торт в форме сердца, украшенный красными сердечками. На некоторых фото Анна решила добавить пикантность и оставила следы от крема на своих ягодицах.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Что-то не придумала подпись, поэтому помогайте", — написала под фотографиями Анна.

Однако, по мнению поклонников артистки, какие-то слова под такой фотосессией будут излишни.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Это пожар!

Сладкая вишенка на торте!

Слова лишние, невероятная!

Напомним, на днях Анна Тринчер получила серьезную травму, упав на лестнице перед концертом.

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