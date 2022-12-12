Анна Тринчер в красном нижнем белье устроила откровенную фотосессию с тортом в постели

Певица показала свои прелести.
Исполнительница и блоггерша Анна Тринчер похвасталась стройной фигурой в красном нижнем белье.
Звезда устроила для себя откровенную фотосессию, фотографиями которой поделилась в своем Instagram. На фото Тринчер позировала на кровати в соблазнительном наряде.
В качестве необычного "аксессуара" для съемок певица выбрала торт в форме сердца, украшенный красными сердечками. На некоторых фото Анна решила добавить пикантность и оставила следы от крема на своих ягодицах.
"Что-то не придумала подпись, поэтому помогайте", — написала под фотографиями Анна.
Однако, по мнению поклонников артистки, какие-то слова под такой фотосессией будут излишни.
- Это пожар!
- Сладкая вишенка на торте!
- Слова лишние, невероятная!
Напомним, на днях Анна Тринчер получила серьезную травму, упав на лестнице перед концертом.
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