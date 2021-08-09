Анна Тринчер в купальнике похвасталась бойфрендом с обнаженным накачанным торсом

Анна Тринчер в купальнике похвасталась бойфрендом с обнаженным накачанным торсом

Влюбленные отдыхают в Турции.

Известная украинская певица и актриса Анна Тринчер, которая недавно делилась откровенной фотографией с нового фотосета, замилувала фанатов новыми фото с бойфрендом.

Анна Тринчер с парнем / instagram.com/annatrincher_official

На снимках, который исполнительница разместила в своем Instagram, артистка позирует вместе со своим парнем, известным блогером Александром Волошиным.

Влюбленная парочка улыбается, обнимается, а на одном из фото Александр держит Анну на руках и эротично целует свою девушку.

Анна Тринчер в Турции / instagram.com/annatrincher_official

На снимках артистка одета в белый купальник и леопардовую юбку, а блогер стоит с голым и накачанным торсом в розовых шортах.

Фотографии сделаны в Турции в Кемере, где влюбленные сейчас отдыхают вдвоем.

Напомним, недавно Анна праздновала свое 20-летие. Александр трогательно поздравил любимую с праздником. Бойфренд подарил девушке огромный роскошный букет красных роз, а также приготовил имениннице праздничный ужин.

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