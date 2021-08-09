Анна Тринчер в купальнике похвасталась бойфрендом с обнаженным накачанным торсом

Влюбленные отдыхают в Турции.
Известная украинская певица и актриса Анна Тринчер, которая недавно делилась откровенной фотографией с нового фотосета, замилувала фанатов новыми фото с бойфрендом.
На снимках, который исполнительница разместила в своем Instagram, артистка позирует вместе со своим парнем, известным блогером Александром Волошиным.
Влюбленная парочка улыбается, обнимается, а на одном из фото Александр держит Анну на руках и эротично целует свою девушку.
На снимках артистка одета в белый купальник и леопардовую юбку, а блогер стоит с голым и накачанным торсом в розовых шортах.
Фотографии сделаны в Турции в Кемере, где влюбленные сейчас отдыхают вдвоем.
Напомним, недавно Анна праздновала свое 20-летие. Александр трогательно поздравил любимую с праздником. Бойфренд подарил девушке огромный роскошный букет красных роз, а также приготовил имениннице праздничный ужин.