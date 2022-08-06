Анна Тринчер в купальнике показала фотосессию под водой, которую ей подарил жених на 21-летие

Украинская певица и блогер Анна Тринчер показала поклонникам, какой оригинальный сюрприз ей устроил любимый на 21-летие.

Анна Тринчер 2 августа отпраздновала день рождения. По этому случаю жених артистки, блогер Александр Волошин сделал ей оригинальный подарок.

Любимый презентовал Анне совместную фотосессию под водой. Что из этого вышло, Тринчер показала поклонникам на странице в Instagram. Исполнительница запостила снимки, на которых вместе с любимым позирует под водой, пока фотограф делает кадры за стеклом.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Для фотосессии Анна выбрала сплошной купальник красного насыщенного цвета. Образ певица дополнила оранжевым парео. А вот Волошин был в черных штанах и не упустил возможности посветить мышцами без рубашки.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Ну это просто разрыв сердечка. Спасибо, любимый, за такие невероятные эмоции", — обратилась к жениху Тринчер.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

В свою очередь, поклонники пары отметили в комментариях, что в восторге от них: "Роскошные фото", "очень крутая фотосессия", "не могу насмотреться на эту красоту".

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