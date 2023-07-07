Анна Тринчер в купальнике с пикантным декольте посветила пышным бюстом

Украинская певица Анна Тринчер покорила поклонников новыми пикантными фотографиями, где она хвасталась стройной фигурой в купальнике.

Знаменитость на днях устроила фотосет в одной из фотостудий Киева. Звезда позировала перед камерой в купальниках на фоне искусственных песчаных гор. Артистка продемонстрировала два образа.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

На одних фотографиях Анна предстала в сплошном купальнике персикового цвета. Внимание поклонников привлек пикантный разрез в зоне декольте. Анна засветила свой пышный бюст.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Также Тринчер показалась в черном сплошном купальнике. У купального наряда уже не было таких пикантных разрезов, однако декольте было достаточно глубоким.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

В общем, исполнительница продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру, тоненькую талию и красивые ножки.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, в начале 2022 года Анна Тринчер сделала пластическую операцию – певица увеличила размер груди. Недавно у артистки поинтересовались, устраивает ли ее новый бюст. Анна честно ответила, жалеет ли о пластике груди, и рассекретила, сколько раз в год увеличивает губы.

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