Анна Тринчер в леопардовом купальнике с пикантными вырезами похвасталась стройной фигурой

У певицы Анны Тринчер стройная фигура, и она не стесняется показать ее публике.

К слову, недавно знаменитость отдыхала на западе Украины. Там исполнительница парилась в чане, а во время этого успела сделать немало фото и видео. Одним из таких роликов Тринчер поделилась в Instagram.

На видео певица позировала перед камерой в сплошном леопардовом купальнике с пикантными вырезами и демонстрировала стройную фигуру.

Тем временем в посте под роликом Анна поддержала мужа, блогера Александра Волошина, и репера Хаса с премьерой их совместной песни.

"Александр Волошин и Хас поздравляю вас с такой сильной премьерой. Моя любимая песня, в создании которой я тоже немного участвовала", — написала Анна.

Напомним, Александр Волошин и Хас запремьерили совместную песню, которая называется "Сонце". Хотя композицию реперы могли и не выпустить из-за личных недоразумений.

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