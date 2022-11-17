Анна Тринчер в мини-шортах появилась в новом клипе, в котором сняла "любовь" Зиброва и Наталки Денисенко

Украинская певица и блогер Анна Тринчер порадовала поклонников свежей лирической композицией "Зай" и сразу выпустила клип на нее.

В видео Тринчер сняла членов своей семьи и звездных друзей. Так, действие в клипе происходит в селе, где Тринчер в мини-шортах, кофте и платке рассекает на белом велосипеде. Там она встречает поклонника, которого играет муж Тринчер, блогер Александр Волошин.

Параллельно зрители увидят историю отношений сельской пары, которую сыграли актриса Наталка Денисенко и Народный артист Украины Павел Зибров. В конце видео Тринчер добирается до родного Киева, где ее ждала ее бабушка Елена Александровна.

Интересно, что в своем клипе Анна увидела бабушку в образе брутальной байкерши. Поскольку в конце клипа Елена Александровна появляется верхом на мотоцикле, в черном латексном комбинезоне и кожаных полуперчатках.

Поклонники не стали заставлять ждать своих реакций: "Очень сильная и чувствительная до каждой клеточки песня!", "бабушка в конце – это что-то неожиданное", "побежали мурашки по коже. Песня в самое сердечко", "не знаю, как кто, а я плачу. Крутая песня, проникает в тончайшие струны души".

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