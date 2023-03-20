Анна Тринчер в нижнем белье увлекла фанов фотографиями с огромным букетом роз

Певица и блогер Анна Тринчер очаровала поклонников новыми фотографиями.

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала откровенные фото с домашней фотосессии. В кадре Триничер позировала в черном нижнем белье, накрыв плечи легким халатиком.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Вместе с певицей на фото появился ее кот Усик, которого они с мужем Александром Волошиным взяли к себе в ноябре прошлого года.

"Мама и сынишка", — подписала фото Тринчер.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Также исполнительница похвасталась перед фанами роскошным букетом красных роз, подаренных ей мужчиной.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

На фото подписчики могли рассмотреть шикарный бюст Тринчер. Кстати, недавно певица показала, какой шрам остался у нее после пластической операции по увеличению груди.

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