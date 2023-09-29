Анна Тринчер в полупрозрачном боди устроила шаманские танцы в огненном кругу в новом клипе

Украинская певица и блогер Анна Тринчер порадовала поклонников выпуском нового клипа на танцевальную композицию "Очі".

По замыслу режиссера, в видео Анна пытается привести в чувства свою любовь, разбивая лед из замороженного партнера, лед дает трещину, а от ее прикосновений и горячих танцев он начинает таять.

"Глаза – это зеркало души, через них мы попадаем куда-то глубже, читаем мысли и эмоции других. В моей новой видеоработе присутствуют не только пылкие танцы с моим партнером, это образ тех самых влюбленных, которые несмотря ни на что найдут выход, чтобы прикоснуться подушечками пальцев и почувствовать тепло друг друга. Также не могу не отметить, что это мой первый клип с таким количеством хореографии и очень тяжелой подготовкой", – рассказала о новом клипе Тринчер.

Отметим, что поклонники высоко оценили новую работу Анны, а также ее танцевальные умения.

Это очень сильно и мощно. Молодец

Просто невероятно. Великолепная хореография

Поздравляю с таким шедевром, спасибо за то, что работаете над украинским

Напомним, совсем недавно Анна Тринчер делилась с поклонниками, что оказалась под капельницей. Артистка призналась, что ей стало плохо во время репетиции, поэтому ее экстренно госпитализировали.

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