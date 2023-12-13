Анна Тринчер в секси-монокини позаигрывала с девушками в спортзале в новом клипе

Украинская певица Анна Тринчер после развода с блогером Александром Волошиным представила новую композицию "Колоски" и клип к ней.

В новом видео Анна предстает в соблазнительных костюмах и купальниках. Артистка позволила поклонникам рассмотреть свою фигуру с разных ракурсов. Съемки клипа проходили в спортивном зале, бассейне и сауне.

В песне Тринчер указывает на определенную символику, где строки "розпущене волосся, знову все здалося" определяют тот забытый период неуверенности и замкнутости, а уже в словах "з мене досить – я заплітаю коси" прослеживается внутренняя сила и решительность сегодняшней жизни Анны.

Анна Тринчер

Анна Тринчер

"От девушек постоянно ждут слабости действий, наигранной легкости и непонимания серьезных вещей в мире, но при чем здесь серьезность, если за настоящей красотой и сдержанностью скрывается та самая уверенная в себе девушка, которая сегодня заплетает колоски и идет таскать железо, чтобы стать еще лучше завтра. "Колоски" — это недостижимая сила правды внутреннего слогана "неидеальная я", та самая проработанная часть души девушки, которая прожила непонятность и смогла открыть привлекательную женственность", — прокомментировала работу Тринчер.

В клипе снялись подруги Анны, известные блогеры Марина Мангул, Валерия Дидковская, Diana Gloster, Ила Кузнецова, которые также в свое время прожили кризисные периоды в жизни, но не сдались и теперь с гордостью мотивируют других девушек любить себя.

Напомним, ранее Анна Тринчер рассказала, почему они с Александром Волошиным не смогли подать документы на развод.

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