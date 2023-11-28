Анна Тринчер в слезах призналась, что стало причиной развода с мужем и кто был инициатором

Александр Волошин тоже не смог сдержать эмоций, когда рассказывал об их разрыве.

Украинская певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин ошеломили новостью, что разводятся. Бывшие супруги откровенно рассказали об их разрыве.

Экс-влюбленные записали видеоразговор, который опубликовали на YouTube. В частности, знаменитости признались, что стало причиной развода и кто был инициатором этого сложного решения. Анна поделилась, что проблемы в отношениях начались полгода назад. В это время у Волошина диагностировали депрессию.

"Пол года назад у нас с Сашей в отношениях начался кризис. Мне кажется, что таким катализатором к этому кризису стал диагноз – депрессия", — рассказала Анна.

Анна Тринчер / Фото: скриншот с видео

Депрессия негативно повлияла на состояние Волошина. В частности, певица пыталась помочь ему справиться с проблемами. Однако блогер говорит, что он не реагировал и отталкивал родного человека, тем самым делал ему больно.

"Было за последние полгода очень много неприятных моментов и для меня, и для тебя, но в основном для тебя. Хочу тебя поблагодарить за период, когда мне стало тяжело, но, несмотря на то, что я вел себя не хорошо, отворачивался от твоей помощи, делал тебе действительно больно… Сейчас, когда мне стало немного лучше, я начинаю понимать, что я делал плохие вещи, которые не должен делать мужчина. Просто я отворачивался от помощи близкого человека и моментами говорил очень неприятные вещи", — рассказал Александр.

Александр Волошин / Фото: скриншот с видео

Решение о разводе принял именно Волошин. Анна говорит, что он позвал ее на встречу и объявил о своих намерениях.

"Саша принял это решение и озвучил его мне. Я долго думала, как правильно об этом сказать, чтобы это было по-человечески и честно", — поделилась Анна.

Анна Тринчер / Фото: скриншот с видео

По словам Александра, он в какой-то момент понял, что его чувства к артистке начали угасать. Блогер понимал, что не может больше так дальше, и принял решение развестись.

"В один момент я понял, что не готов дальше причинять тебе ту боль, которую причинял. Понял, что не могу контролировать это. Я тебе сказал, что я не испытываю к тебе того, что испытывал раньше. Такие чувства, которые были раньше, их уже нет", — поделился блогер.

Александр Волошин / Фото: скриншот с видео

Бывшие влюбленные не могли сдержать слез, когда говорили о разводе. Тем не менее, они пообещали с уважением относиться друг к другу и к их общему прошлому.

Отметим, Анна Тринчер и Александр Волошин находились в отношениях более двух лет. В браке бывшие влюбленные прожили всего год.

Напомним, недавно жена солиста группы "Скай" Олега Собчука объявила, что они разводятся. Мария назвала бывшего абъюзером и шокировала их перепиской.

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