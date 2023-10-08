Анна Тринчер в слезах рассказала, как покойная Нина Матвиенко помогла ей в жизни: "Поверила в меня"

Певица Анна Тринчер отреагировала на внезапную смерть Народной артистки Украины Нины Матвиенко.

Для молодой исполнительницы знакомство с легендарной артисткой стало судьбоносным. В своих Instagram-stories Тринчер в слезах рассказала, как Нина Митрофановна помогла ей поверить в себя и дала шанс в карьере.

14-летняя певица познакомилась с Матвиенко во время участия в "Детском Евровидении" и была очень удивлена, когда известная артистка пригласила ее петь вместе с ней на своих концертах.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Не могу не прокомментировать смерть Нины Матвиенко. Для меня это очень большая фигура, лично в моей жизни. Когда-то я выступала от Украины на "Детском Евровидении" и мы пришли к Нине, познакомились. Она предложила мне петь с ней на ее концертах, просто да, потому что поверила в меня.Это для меня имело такое большое значение. Тогда мне было 14 лет и я только начинала свой путь. И такие огромные, авторитетные и легендарные люди, которые верили в меня, давали мне очень много сил и веры в себя. Поэтому я к Нине Митрофановне относилась всегда с огромным уважением и не могу до сих пор поверить. Через два дня у нее должен был быть день рождения", — едва сдерживая эмоции, рассказала Анна.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

В этот трагический день Тринчер не хотела выкладывать что-либо в своих соцсетях, но большое количество фото и видео о Матвиенко напомнили ей личные теплые моменты с певицей. Анна припомнила, как была ошеломлена невероятным голосом Народной артистки.

"Если честно, не хотела выходить сегодня в сториз. Но в Сети много видео с выступлений Нины Митрофановны и такая ностальгия нахлынула. Я вспомнила, как выступала на этих концертах и какое впечатление они на меня производили. Я стояла за кулисами и видела, как Нина стояла на сцене без микрофона, поет на весь зал, и это было слышно! Очень так филигранно, тихо, она не кричала, но она пела так, что слышал весь концертный зал", - рассказала Тринчер.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, Нина Матвиенко скончалась 8 октября. О смерти легендарной певицы сообщила ее дочь Тоня Матвиенко. Сайт ТСН.ua вспомнил, какой была выдающаяся звезда украинской эстрады и поделился ее самыми известными песнями.

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