Анна Тринчер в слезах сообщила, что арендодатель не возвращает ей деньги и не пускает в квартиру

Анна Тринчер в слезах сообщила, что арендодатель не возвращает ей деньги и не пускает в квартиру

Украинская актриса, певица и блогер Анна Тринчер рассказала о неприятной ситуации, которая произошла с ее арендованной квартирой в Киеве.

По словам Анны, они с женихом Александром Волошиным с начала полномасштабной войны России против Украины уехали из столицы. Впрочем, артистка столкнулась с недобросовестным арендодателем, который требует от Тринчер заплатить за эти два месяца и не возвращает деньги:

"Человек удерживает наши деньги, заставляет платить аренду за время, которое мы не находимся в квартире. Мы уже больше двух месяцев не проживаем в квартире в Киеве. Такое тяжелое время для Украины, человек просто занимается мародерством. В то время, как другие люди даже не берут аренду за то, что человек не находится в квартире", – пожаловалась Анна.

instagram.com/annatrincher_official

Она также добавила, что арендодатель не пускает Тринчер в квартиру, чтобы она могла забрать свои вещи:

"Чтобы вы понимали, четыре тысячи долларов этот человек нам не возвращает. Мы вынуждены уезжать из этой квартиры не потому что нам так захотелось и у нас изменились планы. Более того, она не пускает нас в квартиру. Вчера в квартиру пыталась зайти моя бабушка, чтобы забрать договор и с ним уже обращаться к юристам и передавать это дело в суд. Она не смогла зайти в квартиру, ее заблокировали магнитом и охранники не пустили", — рассказала Тринчер.

instagram.com/annatrincher_official

instagram.com/annatrincher_official

Артистка сообщила, что настроена решительно. Анна уже связалась с юристом и привлекла СМИ.

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