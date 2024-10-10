Анна Тринчер в соблазнительном видео показала своего экс-любовника – известного певца

Украинская певица Анна Тринчер представила дуэтную композицию с исполнителем Cheev, настоящее имя которого Владислав Чижиков.

Артисты выпустили совместный трек, который получил название "Не знаю". Песня была создана на основе жизненного опыта Тринчер и Чижикова. Дуэтной композицией исполнители погружают слушателей в мир чувств, где любви приходится пережить множество испытаний, чтобы партнеры смогли найти непростой путь друг к другу после пережитых травм.

Анна Тринчер и Cheev

"Для меня эта песня – призыв к тому, что настоящая любовь требует времени, усилий и искренности. Любить надо вовремя, не откладывать на потом и не бояться вкладывать все свои эмоции и силы в отношения. Ведь любовь – это не только чувства, но и большая работа. Я хочу донести к каждому, что отношения – это не просто романтика, а ежедневная работа, готовность слушать, понимать и строить совместные будущее вместе", – делится Тринчер.

Идея создать дуэт у артистов возникла почти сразу, когда Тринчер услышала демоверсию песни. Певице понравилась мелодия трека и она заметила в ней нечто особенное, что подчеркивало бы взаимодействие двух голосов. Cheev без колебаний согласился на дуэт.

Анна Тринчер и Cheev

"Песня "Не знаю" о состоянии одиночества и чувства, которые испытывает каждый из нас сразу после разрыва. Это момент, когда в тебе борются два человека: один говорит, что разрыв был правильным решением, но другой напоминает, сколько у вас в паре было невероятных моментов, которые сделали вас более близкими и которые не хочется забывать", — комментирует новую работу Cheev.

Музыканты уже представили довольно соблазнительный клип на песню, режиссером которого стал клипмейкер Антон Пожидаев. В ролике артисты сыграли экс-любовников, которые переживают внутренний конфликт из-за разрыва и борются с воспоминаниями прошлого.

Напомним, недавно певец Макс Барских спел о болезненном разрыве с любимым человеком. Ради премьеры нового трека исполнитель неожиданно стал блондином.

Читайте также: