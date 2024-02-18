Анна Тринчер в соблазнительной прозрачной сетке посветила обнаженным бюстом

Певица и блогер Анна Тринчер взбудоражила воображение поклонников, снявшись в новой провокационной фотосессии.

На странице в Instagram артистка разместила серию соблазнительных снимков, на которых предстает в обтягивающем прозрачном платье-сетке. Под такой смелый наряд Тринчер надела только трусики и посветила обнаженным бюстом.

Платье Тринчер хорошо подчеркнуло ее стройную фигуру:

“Учись подбирать свои мысли, как подбираешь одежду с утра. Эту черту можно развить. Это формирует твое будущее", – вот таким философским текстом Анна сопроводила свой пост.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Тем временем поклонники Тринчер не удержались и засыпали своего кумира комплиментами:

Ты невероятная!

Ну это просто разрыв сердечка!

Это поджог!

Просто роскошная! Сильная и очень умная!

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, на днях Анна Тринчер вместе с экс-мужем Александром Волошиным после развода впервые вместе появились на публике. Бывшие супруги вместе провели прямой эфир в фотоблоге и рассказали о том, как у них изменилась жизнь после разрыва.

Читайте также: