Анна Тринчер в соблазнительной прозрачной сетке посветила обнаженным бюстом

Артистка снялась в пикантной фотосессии.
Певица и блогер Анна Тринчер взбудоражила воображение поклонников, снявшись в новой провокационной фотосессии.
На странице в Instagram артистка разместила серию соблазнительных снимков, на которых предстает в обтягивающем прозрачном платье-сетке. Под такой смелый наряд Тринчер надела только трусики и посветила обнаженным бюстом.
Платье Тринчер хорошо подчеркнуло ее стройную фигуру:
“Учись подбирать свои мысли, как подбираешь одежду с утра. Эту черту можно развить. Это формирует твое будущее", – вот таким философским текстом Анна сопроводила свой пост.
Тем временем поклонники Тринчер не удержались и засыпали своего кумира комплиментами:
- Ты невероятная!
- Ну это просто разрыв сердечка!
- Это поджог!
- Просто роскошная! Сильная и очень умная!
Напомним, на днях Анна Тринчер вместе с экс-мужем Александром Волошиным после развода впервые вместе появились на публике. Бывшие супруги вместе провели прямой эфир в фотоблоге и рассказали о том, как у них изменилась жизнь после разрыва.
Читайте также:
- Ляпы в прямом эфире: пес Дюк от журналистки и Витвицкая, которая забыла обуться
- Жена экс-"Холостяка" Михайлюка заявила, что они не вернутся в Украину
- Сталкер Златы Огневич снова выследил ее: артистка показала видео встречи со своим обидчиком
- Елена Мозгова о Залужном: "Будем еще его просить стать у руля"