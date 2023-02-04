Анна Тринчер вернулась в Instagram и ответила на слухи о разводе с Александром Волошиным

Долгое время звезда ничего не публиковала в Сети.
Блогерша и певица Анна Тринчер после длительной паузы вернулась в социальные сети и рассказала фанам о причине своего отсутствия.
В сторис в Instagram исполнительница объяснила, что решила отдохнуть, потому что в последнее время постоянная активность в Сети доставляла не сколько радость, сколько раздражение.
"Мы с Сашей очень увязли в негативе. Вещи, которые раньше нас делали счастливыми, превратились в рутину и мы делали все по силам. Мы перестали быть счастливыми", — поделилась Тринчер.
За время отсутствия Анны и ее мужа, блогера Александра Волошина, у фанатов возникло немало версий, почему пара не делится контентом. В Сети даже начали распространяться слухи о разводе супругов.
Тринчер решила поставить все точки над "і" и ответила, в каких она отношениях с Волошиным сейчас. Так, певица заверила, что в их браке все хорошо и поделилась семейными кадрами с любимым, на которых они вместе готовили на кухне.
"У нас все супер", – коротко написала Анна.
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