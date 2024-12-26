Анна Тринчер вместе с детьми перепела легендарный "Щедрик" и подарила песне новое звучание

Украинская певица Анна Тринчер 25 декабря в Киеве отыграла второй за два месяца сольный концерт "У серці багато пожеж".

Конечно, исполнительница порадовала слушателей своими известными композициями, среди которых были "Треш", "Бар за баром", "Колоски" и многие другие. Кроме того, исполнительница удивляла поклонников искренностью и эмоциональной наполненностью.

"Как певица я не чувствую большего счастья, чем видеть, как люди живут музыкой вместе со мной. Вечер был особенным – теплым и исполненным магии Рождества. Я искренне благодарна каждому, кто разделил эти незабываемые моменты", – поделилась артистка.

Концерт Анны Тринчер в Киеве

Во время концерта Анна Тринчер подарила зрителям незабываемую атмосферу, наполненную искренними эмоциями и теплом. Хит "Школа" прозвучал в новом исполнении – вместе с 25 детьми, что добавило песне особе звучание. Кроме того, Анна и юные певцы совместно спели известный на весь мир "Щедрик". Не менее пронзительным стал ее дуэт с военным Александром, который исполнил вместе с артисткой песню "Ти робив мені каву".

Концерт Анны Тринчер в Киеве

Сюрпризы на этом не завершились: Анна впервые допремьерно исполнила свою новую композицию "Вином текла". Особым гостем вечера стал CHEEV, который спел вместе с ней их общий хит "Не знаю". Кстати, исполнитель сделал Тринчер предложение, от которого она не смогла отказаться – CHEEV предложил певице в марте выступить на его сольном концерте. Конечно, исполнительница согласилась.

Концерт Анны Тринчер в Киеве

Напомним, недавно группа TVORCHI перепела легендарный "Щедрик". Музыканты это сделали в рамках проекта Тины Кароль – "Дім звукозапису".

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