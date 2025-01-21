Анна Тринчер возмутилась поведением 30-летнего мужчины, с которым ходила на свидание: "Накипело"

Украинская певица Анна Тринчер впервые за долгое время рассказала о личной жизни.

В частности, исполнительница в фотоблоге призналась, что после развода с блогером Волошином была очень травмирована. Так что последние полгода отказалась от серьезных отношений. Она посвятила время себе и рефлексии.

"Очень накипело. Это не впервые и очень обидно для меня. Дело в том, что уже пол года я не хожу на свидание вообще! Во-первых, я не чувствую, что у меня есть ресурс, время. А во-вторых, не чувствую, что мне это было нужно. К тому же, восстанавливаю себя после очень травматических отношений", — призналась знаменитость.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Правда, иногда на свидание певица все же ходила. Впрочем, все они оканчивались неудачно. Тринчер объяснила, что так происходило из-за ее узнаваемости. Так, она вспомнила, как 30-летний ухажер после простого общения с артисткой сразу начал хвастаться этим в соцсетях. По мнению Анны, такое поведение недопустимо для настоящего мужчины рядом с ней.

"Я была за границей и случайно познакомилась с мужчиной. Он меня пригласил на ужин. И на этом наше общение свелось к нулю. Мы просто пообщались. После развода я пообещала не лечить свое сердце кем-то. Поэтому было очень мало коммуникации с мужчинами, но абсолютно все они отличались одной чертой. Они себе что-то "нагоняют" и ходят по полгода сплетничают обо мне, рассказывая о своем величайшем достижении в жизни – Аничке Тринчер. 30-летний мужчина абсолютному незнакомцу хвастается встречей со мной", - ошеломила блогерша.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Более того, исполнительница подчеркнула, что отныне борется в себе с еще одной проблемой. В частности она замечает, как во время новых знакомств нарастает ее тревожность. Тринчер обеспокоена тем, чтобы новые избранники в очередной раз не пользовались ее популярностью. К счастью, звезда все же смогла пройти болезненный период благодаря специалистам и разным духовным практикам.

"Каждый раз на свиданиях куча мыслей и напряжение." А почему он меня позвал? Он позвал меня как личность или как певицу? Чего желает? Какая цель?" За это все время я себя "перепрошила" и превратилась в человека, который не смотрит на мужчин, как щеноу снизу вверх. Прекратила жить в иллюзиях", — подытожила Тринчер.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, недавно блогерша и актриса Виктория Маремуха заговорила о проблемах в браке с мужем-иностранцем Луи и призналась, вместе ли они сейчас.

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