Анна Тринчер впервые ответила Шаманской на обвинение в плагиате ее шоу

Артистка подтвердила, что снимала свой подкаст в той же студии, что и блогерша.
Украинская певица и блогер Анна Тринчер впервые отреагировала на скандал, разгоревшийся вокруг нее из-за ее YouTube-проекта "Неідеальна я".
После того, как блогерша Алина Шаманская обвинила Тринчер в том, что артистка украла не только идею ее подкаста, но и дизайн студии, Анна расставила точки над "і".
В частности, Тринчер подтвердила, что ее подкаст и шоу Шаманской действительно снимались в одной и той же студии. Впрочем, утверждает Анна, съемки своего проекта на этой локации она провела за два месяца до того, как Шаманская там сняла свое шоу.
По словам Тринчер, концепцию своего шоу она придумала еще год назад и предоставила доказательства в виде скринов переписки со своей командой.
Также певица подчеркнула, что ее подкаст и проект Алины кардинально отличаются по своей сути.
"Кардинально разная и суть подкаста. У меня один неизменный эксперт — психолог, с которым мы поднимаем разные социальные темы. у Алины формат — подкаст-интервью, где в каждом выпуске истории разных героев", — объяснила Тринчер.
В заключение Анна принесла извинения Алине Шаманской и отметила, что "искренне не хотела доставить ей негативных эмоций", а также что "уважает Алину и ее подкаст".
Напомним, что несколько недель назад Алина Шаманская обвинила Анну Тринчер в воровстве идеи ее шоу. Так, по словам Шаманской, Тринчер полностью сплагиатила не только идею ее YouTube-подкаста, но и оформление студии.
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