Анна Тринчер впервые ответила Шаманской на обвинение в плагиате ее шоу

Артистка подтвердила, что снимала свой подкаст в той же студии, что и блогерша.

Украинская певица и блогер Анна Тринчер впервые отреагировала на скандал, разгоревшийся вокруг нее из-за ее YouTube-проекта "Неідеальна я".

После того, как блогерша Алина Шаманская обвинила Тринчер в том, что артистка украла не только идею ее подкаста, но и дизайн студии, Анна расставила точки над "і".

В частности, Тринчер подтвердила, что ее подкаст и шоу Шаманской действительно снимались в одной и той же студии. Впрочем, утверждает Анна, съемки своего проекта на этой локации она провела за два месяца до того, как Шаманская там сняла свое шоу.

Анна Тринчер ответила Алине Шаманской / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер ответила Алине Шаманской / Фото: instagram.com/annatrincher_official

По словам Тринчер, концепцию своего шоу она придумала еще год назад и предоставила доказательства в виде скринов переписки со своей командой.

Анна Тринчер ответила Алине Шаманской / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер ответила Алине Шаманской / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Также певица подчеркнула, что ее подкаст и проект Алины кардинально отличаются по своей сути.

"Кардинально разная и суть подкаста. У меня один неизменный эксперт — психолог, с которым мы поднимаем разные социальные темы. у Алины формат — подкаст-интервью, где в каждом выпуске истории разных героев", — объяснила Тринчер.

В заключение Анна принесла извинения Алине Шаманской и отметила, что "искренне не хотела доставить ей негативных эмоций", а также что "уважает Алину и ее подкаст".

Напомним, что несколько недель назад Алина Шаманская обвинила Анну Тринчер в воровстве идеи ее шоу. Так, по словам Шаманской, Тринчер полностью сплагиатила не только идею ее YouTube-подкаста, но и оформление студии.

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