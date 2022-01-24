Анна Тринчер впервые показалась в прозрачном нижнем белье после увеличения груди

Тем не менее, артистка нарвалась на критику со стороны пользователей.

Украинская певица, актриса и блогер Анна Тринчер впервые после увеличения груди показалась поклонникам в нижнем белье.

На своей странице в Telegram-канале знаменитость поделилась кадром, на котором предстает в прозрачном белье. На снимке можно увидеть специальные пластыри на местах разреза, через которые хирург вставлял импланты.

Правда, пользователи не слишком тепло отреагировали на новый бюст Тринчер: "пока не особо понятно", "разницы вроде бы не заметно", "надо было больше делать", "это фото до или после?", "я думала, будет сочнее".

В свою очередь, Анна призналась, что не может не реагировать на такие комментарии и ответила хейтерам на их упреки о том, что можно было грудь и немного больше сделать. "Честно говоря, я просто в шоке", – коротко написала Анна.

Вместе с тем артистка поделилась, что ее жениху, блогеру Александру Волошину, в ней все нравится. И что он был от нее в восторге как до операции, так и после и часто заваливает свою любимую комплиментами.

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