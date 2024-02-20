Анна Тринчер впервые рассекретила, как после развода сходила на свидание: "Он старше меня"

Певица и блогерша Анна Тринчер призналась, что после развода с блогером Александром Волошиным не страдает от недостатка мужского внимания.

Артистка получает немало цветов от поклонников, а также ее зовут на свидания. Анна не отвечала никому взаимностью, но перед поездкой на Бали все же согласилась прогуляться с мужчиной.

"У меня было такое одно короткое свидание перед вылетом на Бали. Мне было интересно пообщаться с человеком. А вообще, весь этот период я отказывала, потому что мне было не до этого. Я не чувствовала, что я сейчас готова после развода сразу погружаться в какие-то романтические отношения, потому не тратила свое время", — рассказала певица в интервью для "Люкс ФМ".

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна призналась, что мужчина был старше ее. В настоящее время певица для романтических отношений рассматривает только взрослых бойфрендов, чтобы им было больше 30 лет.

"Он был старше меня. Я рассматриваю мужчин 30+. Я не хочу, конечно, как-то категоризировать мужчин, но мой опыт пока мне показывает, что мужчинам до 30 лет надо вылечить свои детские травмы", — добавила Анна.

А насчет бывшего Александра Волошина Тринчер дала четко понять, что между ними уже нет никаких отношений и не будет: "Между нами нет никаких отношений".

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, недавно ведущий Никита Добрынин впервые признался, что закрутил новый роман, и рассказал о своей избраннице. В частности, шоумен признался, познакомил ли уже возлюбленную со своим 2-летним сыном.

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