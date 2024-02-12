Анна Тринчер впервые рассказала о покупке квартиры в 18 лет и почему не признавалась об этом раньше

Украинская певица и блогерша Анна Тринчер ошеломила поклонников признанием о том, что в 18 лет купила собственное жилье.

Так, знаменитость поделилась, что с наступлением совершеннолетия она совершила масштабную покупку. В частности, в элитном жилом комплексе Киева приобрела собственную квартиру. Впрочем, по словам Анны, она только сейчас в свои 23 готова признаться в этом, ведь раньше ее пугало осуждение других. И добавляет, что на самом же деле все деньги она заработала честным трудом.

"В 18 лет я купила дорогую квартиру в центре Киева в дорогом, классном ЖК. Я подумала, что не поверят, что это я заработала, а там не было ни копейки мамы. Я за все это время с 18 лет ни разу даже не улыбнулась от этой мысли. Я как будто пошла в магазин и купила банан, потому что я постоянно думала о новых достижениях: "Купила и купила – ну и что? А дальше что?", – рассказала блогерша в собственном подкасте.

Анна Тринчер

Тринчер признается, что ее эмоциональное состояние тогда было подавлено, но в большинстве своем она хотела слов поддержки и радости от папы, с которым у блогерши сложились довольно непростые отношения с детства.

"На самом деле я бы хотела получить похвалу от отца", – со слезами на глазах призналась Анна.

Напомним, недавно Анна Тринчер впервые после развода встретилась со своим экс-мужем Александром Волошиным и удивила подробностями их отношений сейчас.

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