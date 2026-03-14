Анна Тринчер впервые заговорила о новой любви после болезненного развода с Александром Волошиным

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Реклама

Украинская певица Анна Тринчер впервые за долгое время откровенно заговорила о личной жизни после разрыва с блогером Александром Волошиным. Артистка призналась, что несколько лет старалась не подпускать к себе новые чувства, однако теперь постепенно позволяет себе думать о новой любви.

После развода звезда почти не комментировала тему отношений, сосредоточившись на музыке и концертах. Впрочем, недавно на своей странице в Instagram она поделилась личными размышлениями и объяснила, как ее песни фактически стали хроникой пережитых эмоций.

Instagram-история Анны Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Тринчер вспомнила композицию «Лишь ты и я», которую когда-то записала вместе с бывшим мужем. Песня имеет для нее особое значение, ведь звучала во время свадьбы и до сих пор входит в концертный репертуар.

Реклама

«Это моя свадебная песня. По сегодняшний день эта песня есть в плейлисте моих концертных выступлений. Все эти три года на бэках пел непосредственно мой бывший муж и я постоянно слышала его голос. Я пела на сотнях свадьбах эту песню и конечно это всегда зарождало во мне какое-то прекрасное чувство, но вместе с тем мне было достаточно больно», — призналась исполнительница.

Анна Тринчер

По словам артистки, каждая новая композиция отражала отдельный этап ее внутренних переживаний. Так, трек «Бар за баром», который появился уже после развода, стал для нее способом прожить сложные эмоции. Впоследствии появилась композиция «Зірочка палай», которая, по словам певицы, стала символом возрождения. Позже выпущена песня «Подруга моя», посвященную женской поддержке. Теперь же артистка готовит новый трек «Палає», который, как она говорит, знаменует еще один важный этап в ее жизни.

«Три года я очень бежала от любви. Я боялась снова открыться и довериться. Для меня это было страшнее, чем отбабахать 30 концертов подряд. Несколько месяцев назад я села с собой наедине и честно поговорила, что, возможно, я уже готова к чему-то прекрасному», — призналась артистка.

Концерт Анны Тринчер

Певица даже в шутку называет свои песни пророческими и надеется, что новая композиция также принесет изменения в личной жизни.

Реклама

«И так, как мои песни пророческие, пусть оно таки сработает. Возможно, судьба с этой новой песней „Палає“ принесет в мою жизнь большую любовь, где со мной произойдет буквально то, о чем я пою: „Я твоя милая от начала и до края“», — добавила она.

Похоже, что новый музыкальный период для Анны Тринчер может стать не только творческим, но и очень личным. Артистка начала откровенно делиться своими переживаниями и эмоциями, которые раньше оставались только в песнях. Возможно, новая музыка станет для нее способом прожить новые чувства и найти настоящее счастье.

Напомним, недавно Анна Тринчер также показалась с акне на лице. Артистка рассказала о тяжелом лечении.