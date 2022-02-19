Анна Тринчер вспомнила свои абьюзивные отношения: "Такого ада в моей жизни больше не будет"

Анна Тринчер вспомнила свои абьюзивные отношения: "Такого ада в моей жизни больше не будет"

К счастью, эти отношения длились недолго.

Украинская певица и актриса Анна Тринчер уже почти год встречается с блогером Александром Волошиным.

Звезда часто публикует общие фото и видео, на которых изображена вместе со своим любимым. Александр же, в свою очередь, иногда может устроить пранк над невестой. Конечно, Аня об этом рассказывает в соцсетях.

Впрочем, некоторые пользователи убеждены, что Александр обращается с любимой слишком грубо. Но Аня поделилась, что в свое время была в абьюзивных отношениях.

"После того, как я в прошлом пережила абьюзивные отношения, я больше такого не допущу. Я подвергалась моральному и физическому абьюзу. Эти отношения продолжались около трех месяцев. И такого ада в моей жизни больше не будет. Я очень хорошо усвоила урок", — рассказала Анна.

Анна Тринчер вспомнила абьюзивные отношения / instagram.com/annatrincher_official

Экс-любимый сделал Анне очень больно. Из-за него она похудела на 10 килограммов. Также она боялась снова вступать в отношения.

Поэтому они с Александром даже не позволяют себе повышать голос друг на друга. А если кто-то из них это сделает, то сразу извиняется.

Анна Тринчер и Александр Волошин / instagram.com/annatrincher_official

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