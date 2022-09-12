Анна Тринчер выходит замуж: какие обручальные кольца выбирает пара и кого из звезд пригласили на церемонию

Певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин в скором времени станут мужем и женой.

Сейчас Анна Тринчер и ее жених активно готовятся к свадебной церемонии, которая должна пройти в кругу родных и друзей. На своей странице в Instagram певица делится с поклонниками всеми этапов подготовки.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Так, недавно Анна показала, как они с Александром выбирали кольца. Пара показала фанам несколько вариантов по выбору. Не обошлось и без шуток от певицы, показавшей, как выглядит с маской на лице.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Как сообщили влюбленные ранее, свадьба запланирована на 24 сентября. Некоторые из звездных гостей уже успели получить свое приглашение. Актриса Наталка Денисенко уже показала открытку от жениха невесты в своих сторис.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

"У меня лично было четыре свадьбы с мужем и я обожаю все эти штуки, поэтому я обязательно приду", – поделилась Наталья.

Также Тринчер показала, как они с будущим мужем вручили приглашение бабушке певицы. Милое видео тронуло поклонников певицы.

Ранее Анна уже показала, какое платье выбрала для церемонии и получила кучу комментариев о том, что цвет наряда обещает паре несчастливый брак. Однако исполнительница не обращает внимание на предрассудки и осталась верна своему выбору.

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