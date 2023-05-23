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Анна Тринчер вынуждена перенести свой концертный тур по Украине из-за проблем со здоровьем

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
274
Время на прочтение
2 мин
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Анна Тринчер вынуждена перенести свой концертный тур по Украине из-за проблем со здоровьем

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Артистка уже сообщила фанам новые даты.

Украинская певица Анна Тринчер не на шутку взволнована за свое состояние здоровья.

На днях звезда сообщила, что после тяжелой операции по удалению зубов мудрости у нее начались осложнения. Острое воспаление повлияло не только на самочувствие Тринчера, но и на ее работу.

В сторис в Instagram певица с грустью сообщила, что будет вынуждена сместить несколько своих концертов в украинских городах из-за состояния здоровья.

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Важная новость относительно моего тура. Мы пообщались с командой и решили немного сместить даты на первые три города для того, чтобы я смогла нормально восстановить свои силы и дать те концерты, которые я даю обычно. Конечно, я могу забрасываться обезболивающим и сидеть на таблетках, но я не хочу, чтобы это влияло на мое состояние, мое здоровье. Я хочу, чтобы я выдала 101% от того, что я могу. В таком состоянии врач сказал мне лежать, потому что это воспалительный процесс. организм и мне было очень тяжело", — сообщила Тринчер.

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Теперь поклонники смогут попасть на концерты певицы в Ужгороде, Ивано-Франковске и Хмельницком с середины июля.

Напомним, что недавно Анна Тринчер показалась после сложной операции по удалению четырех зубов мудрости. Исполнительница провела целых пять часов в кресле хирург, а после этого некоторое время должна была ходить с отеком на лице.

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Дата публикации
Просмотры
274
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