Анна Тринчер вынуждена перенести свой концертный тур по Украине из-за проблем со здоровьем

Украинская певица Анна Тринчер не на шутку взволнована за свое состояние здоровья.

На днях звезда сообщила, что после тяжелой операции по удалению зубов мудрости у нее начались осложнения. Острое воспаление повлияло не только на самочувствие Тринчера, но и на ее работу.

В сторис в Instagram певица с грустью сообщила, что будет вынуждена сместить несколько своих концертов в украинских городах из-за состояния здоровья.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Важная новость относительно моего тура. Мы пообщались с командой и решили немного сместить даты на первые три города для того, чтобы я смогла нормально восстановить свои силы и дать те концерты, которые я даю обычно. Конечно, я могу забрасываться обезболивающим и сидеть на таблетках, но я не хочу, чтобы это влияло на мое состояние, мое здоровье. Я хочу, чтобы я выдала 101% от того, что я могу. В таком состоянии врач сказал мне лежать, потому что это воспалительный процесс. организм и мне было очень тяжело", — сообщила Тринчер.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Теперь поклонники смогут попасть на концерты певицы в Ужгороде, Ивано-Франковске и Хмельницком с середины июля.

Напомним, что недавно Анна Тринчер показалась после сложной операции по удалению четырех зубов мудрости. Исполнительница провела целых пять часов в кресле хирург, а после этого некоторое время должна была ходить с отеком на лице.

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